Зеленский боится моргнуть первым: дипломат объяснил смену риторики президента по поводу войны

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Кравцев Сергей
В последнее время риторика президента Владимира Зеленского, его ключевых спикеров, действительно изменилась. Однако это произошло не потому, что Украина поверила в возможность из-за переговоров завершить войну, причем на условиях, близких к формуле мира Зеленского. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Что касается того, есть ли шансы на переговоры, то, отмечает Вадим Трюхан, на данный момент шансов нет. Потому что Путин и его камарилья считают, что они еще не исчерпали тот потенциал, который имеет их армия и далеко не выполнили задачи, которые они перед собой ставят.
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