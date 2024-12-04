Зеленский боится моргнуть первым: дипломат объяснил смену риторики президента по поводу войны

В последнее время риторика президента Владимира Зеленского, его ключевых спикеров, действительно изменилась. Однако это произошло не потому, что Украина поверила в возможность из-за переговоров завершить войну, причем на условиях, близких к формуле мира Зеленского. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Причина смены риторики в том, что Зеленский боится моргнуть первым. Что это значит? Трамп фактически поставил ультиматум, заявив, что он заставит Зеленского и Путина сесть за стол переговоров и в случае, если Зеленский откажется, Соединенные Штаты Америки остановят помощь Украине. В случае, если Путин откажется, тогда США предоставят Украине такое оружие, о котором она раньше не могла даже и мечтать. Фактически, если обобщать публичные заявления представителей команды Трампа, родившийся в голове победителя выборов в США сценарий выглядит именно так. Президент Зеленский и его команда прекрасно понимают, что играть сейчас в "ястребов" им совершенно невыгодно. Их задача фактически подыграть Трампу, показать свою готовность к реализации плана, который родился в мозгах Трампа и его команды ", – отметил эксперт.

Что касается того, есть ли шансы на переговоры, то, отмечает Вадим Трюхан, на данный момент шансов нет. Потому что Путин и его камарилья считают, что они еще не исчерпали тот потенциал, который имеет их армия и далеко не выполнили задачи, которые они перед собой ставят.

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