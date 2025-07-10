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Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине

Россия должна ощутить последствия своего террора после атаки по Украине, заявил Зеленский.

10 июля 2025, 10:00
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоят абсолютно четкие задачи, заключающиеся в жестком ответе на российские удары. По его словам, нужно быстро реагировать, чтобы Россия ощутила последствия своего террора.

Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине в ночь на 10 июля, когда Россия запустила около 400 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических.

"Это очевидное наращивание террора Россией: каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это значит, что нужно ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они ощущали последствия своего террора", — говорится в заявлении президента.

Зеленский призвал партнеров быть быстрее в своих действиях, в частности, по инвестициям в производство оружия и развитие технологий. По словам президента, 10 июля состоится разговор с партнерами, в том числе в рамках коалиции желающих. В разговоре Зеленский поднимет вопрос о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставке ПВО для Украины.

Кроме того, президент анонсировал ответ за атаки РФ по Украине.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары нужно отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", – добавил президент.

В ночь на 10 июля главной целью атаки россиян стал Киев и область. Также под ударами оказались Харьковская, Кировоградская, Сумская, Полтавская и Черниговская области. Известно о двух погибших в Киеве и 16 раненых после атак РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на угрозы Трампа разбомбить Москву.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15040
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