Зеленский анонсировал амбициозные планы Украины на рекордное производство дронов в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина намерена достичь рекорда по производству беспилотников. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-25"), которое проходит на авиабазе в Германии, передает УНИАН.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По словам Зеленского, 8 января состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого были обсуждены вопросы производства и поставок дронов для украинских военных, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Президент подчеркнул, что беспилотники уже значительно изменили ход боевых действий, но эти изменения далеко не завершены.

"Дроны являются решающими для остановки продвижения врага, минимизации человеческих потерь и защиты территорий. Они эффективно удерживают противника на расстоянии", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что производство дронов в Украине экономически выгодно, и Украина нацелена на достижение рекордных показателей как по количеству, так и по качеству изготовленных беспилотников в 2025 году, в частности, благодаря помощи международных партнеров.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина сосредотачивает ресурсы на дронах, необходимых для удержания передовой линии фронта и обеспечения безопасности, в том числе морских дронов. Также особенно важны беспилотники, способные наносить дальнобойные удары по военным объектам и инфраструктуре врага на его территории.

Портал "Комментарии" ранее писал, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко утверждает, что нашла в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях дроны, которыми снабжает армию лидер "ЕС" Петр Порошенко . Нардеп отметила, что президента, видимо, не предупредили о том, что среди фото в его публикации есть "дроны Порошенко".