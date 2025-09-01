В Донецкой области украинские воины продолжают шаг за шагом выбивать врага из населенных пунктов. После длительных и напряженных боев штурмовые группы из подразделения "Скала" сообщили о полном освобождении поселка Новоэкономическое.

ВСУ освободили село в Донецкой области

Операция продолжалась около двух недель. Украинские бойцы действовали методически: продвигались улица за улицей, проводили ночные выходы групп, выявляли позиции противника и тщательно скоординированные штурмы. После этого следовала зачистка территории и закрепление на новых рубежах.

Такой подход позволил минимизировать потери личного состава и не дать оккупантам возможности закрепиться в центре поселка. За это время российские войска неоднократно пытались контратаковать, однако их попытки были сорваны благодаря слаженным действиям украинских подразделений.

Кульминацией сделки стало 31 августа, когда в центре Новоэкономического был поднят украинский флаг. Это стало символом возвращения поселка под контроль Украины и еще одним доказательством того, что постепенная, но уверенная работа наших воинов дает результат.

Освобождение Новоэкономического имеет важное значение для дальнейшей стабилизации линии фронта Донецкой области. Контроль этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего продвижения и усиливает позиции Сил обороны в регионе.

Штурмовые группы "Скала" отмечают, что успех операции стал возможным благодаря высокой подготовке личного состава, четкому планированию и взаимодействию всех подразделений. Воины подчеркивают, что и дальше шаг за шагом будут освобождать украинскую землю от оккупанта.

