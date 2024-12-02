Здесь будут тяжелые и кровопролитные бои: в Сухопутных войсках раскрыли детали

Оккупанты пытаются захватить Курахово и Кураховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Покровское направление, сообщил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Бои в Донецкой области

По его словам, намерения врага стали очевидны после попытки взорвать дамбу в районе Старых Тернов. Россияне ожидали, что подтопление разрушит украинские оборонные сооружения, позволив им продвинуться дальше. К счастью, их замысел провалился, рассказал Тимочко.

По его словам, оккупанты сейчас атакуют к югу от Кураховского водохранилища и населенного пункта Константинополь. В то же время, они пытаются закрепиться на северном побережье водоема, чтобы сформировать линию обороны, используя водное препятствие, и перебросить силы на Покровское направление, где врагу нужно пополнение из-за значительных потерь.

Также российские войска стремятся перекрыть дорогу Запорожье – Донецк, являющуюся ключевой логистической артерией для украинских сил в Курахово. Это обостряет ситуацию, и, по прогнозам Тимочка, бои в этом направлении будут тяжелыми и кровопролитными.

"Для врага Покровское направление является одним из приоритетных. Мы пока не знаем, прибыли ли резервы, о которых говорит Главнокомандующий ВСУ, но это станет понятно из результатов боев. Мы вступаем в зимнюю фазу, с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий, что препятствовать наступательным войскам больше, чем оборонным. Поэтому надеемся, что до этого времени ВСУ смогут удержать часть. города, которую они контролируют, и часть водохранилища, которую удается содержать", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне хотят захватить Покровск любой ценой.