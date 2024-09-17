Зайти в город не удается: Покровское направление превратилось в ад для врага

Город Селидов стал одной из самых сложных точек для русских войск на Покровском направлении. Система обороны, возведенная вдоль административной границы, эффективно использует рельефные и природные особенности местности. Этот барьер, включающий канал, реку и террикон, дает украинским силам высоту и усложняет противнику возможность продвижения с северного направления в город.

Бои на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Такой информацией поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Евгению Киселеву на канале "Фабрика новостей". Он отметил, что сейчас российские войска сосредоточили свои основные силы на южном фланге, что привело к приостановлению их наступления на Покровском направлении через Новогродовку.

"В районе Новогродовки российские силы также занимаются формированием флангов, в частности в северо-западном направлении к Лысовке и Сухому Яру. Однако они вновь остановились из-за естественных препятствий, в частности, водоема, что замедляет их продвижение", — отметил Коваленко.

Эксперт считает, что цель российских окупантов на этом фронте состоит в формировании условий для выхода на Лисовку и дальнейшего продвижения в Покровск, с намерением решить вопрос с южным флангом.

"Учитывая, как они застряли в Селидовом и еще не добрались до Горняка, думаю, их операция на южном фланге будет продолжаться как минимум до конца октября — начала ноября", — предположил Коваленко.

Он также отметил, что миф о возможной паузе в российском наступлении из-за осеннего бездорожья не имеет оснований. Если агрессор будет боевым заданием, наступление будет продолжаться, поскольку погодные условия не являются для него сдерживающим фактором.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Покровском направлении ВСУ отступают во избежание массового обвала фронта.