Зайдут ли оккупанты в Днепропетровскую область: есть ли угроза непосредственно для Днепра

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Кравцев Сергей
Россияне продолжают продвижение в Донецкой области. Именно поэтому участились разговоры о том, что враг может через несколько дней находиться на границе Днепропетровской области. Зайдут ли оккупанты в Днепропетровскую область? Есть ли угроза непосредственно наступления РФ на Днепр? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Днепропетровская область
Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Украинского Радио отметил, что линия фронта в Украине очень длинная, и враг не может давить одновременно по всем направлениям, хотя если оккупанты сосредоточятся на одном участке, то смогут ее "прожать" и пойти дальше.
По мнению Нарожного, вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровщины, "оставляя за спиной большую украинскую группировку, которая может наносить удары, а на некоторых участках — тактически усугублять свою ситуацию".
Эксперт подчеркнул, что без полной оккупации Донецкой области оккупантам двигаться дальше будет "очень тяжело".
Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио" рассказал, что пока не стоит волноваться из-за того, что российские оккупанты скоро окажутся у Днепра.
Гетман подчеркнул, что не следует ожидать, что захватчики начнут продвигаться быстрее, ведь их наступление наоборот замедляется.
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