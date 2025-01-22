Зайдут ли оккупанты в Днепропетровскую область: есть ли угроза непосредственно для Днепра

Россияне продолжают продвижение в Донецкой области. Именно поэтому участились разговоры о том, что враг может через несколько дней находиться на границе Днепропетровской области. Зайдут ли оккупанты в Днепропетровскую область? Есть ли угроза непосредственно наступления РФ на Днепр? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Днепропетровская область

Вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровщины

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Украинского Радио отметил, что линия фронта в Украине очень длинная, и враг не может давить одновременно по всем направлениям, хотя если оккупанты сосредоточятся на одном участке, то смогут ее "прожать" и пойти дальше.

"Но если они (россияне — ред.) выйдут, например, на административную границу Днепропетровщины, то дальше им идти будет очень трудно, потому что у них в тылу останется большая украинская группировка. Оккупантам придется сначала решить эту проблему — Славянско-Краматорскую агломерацию, где огромное количество населения, один населенный пункт перетекает в другой, где во всех населенных пунктах им придется вести городские бои, а это очень тяжело", — объяснил эксперт.

По мнению Нарожного, вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровщины, "оставляя за спиной большую украинскую группировку, которая может наносить удары, а на некоторых участках — тактически усугублять свою ситуацию".

Эксперт подчеркнул, что без полной оккупации Донецкой области оккупантам двигаться дальше будет "очень тяжело".

Россияне тоже истощаются

Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио" рассказал, что пока не стоит волноваться из-за того, что российские оккупанты скоро окажутся у Днепра.

"До Днепра им еще очень далеко. Волноваться из-за того, что они вскоре окажутся возле Днепра, не стоит. К сожалению, они действительно продвигаются постоянно, но делают это не быстро. С февраля 2024 года они из Авдеевки продвинулись на запад вглубь нашей территории на 50 км. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Но с военной точки зрения, при таких потерях это — не существенное продвижение", — подчеркнул обозреватель.

Гетман подчеркнул, что не следует ожидать, что захватчики начнут продвигаться быстрее, ведь их наступление наоборот замедляется.

"Потому что они тоже истощаются, а мы, в свою очередь, усиливаем наши возможности. До административных границ Днепропетровской области осталось несколько километров, но ожидать, что они подойдут к Днепру, не стоит", — заверил эксперт.

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