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Кречмаровская Наталия
Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова прокомментировала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу.
Фото из открытых источников
Чиновница отреагировала на слова Зеленского о том, что Путин может обмануть, как это сделал после минского перемирия.
Захарова заявила, что именно Меркель и Олланд обманули не только граждан Украины, но и все мировое сообщество, не выполнив эти Минские договоренности, потому что сначала знали, что выполнять их не будут.
Представитель МИД РФ напомнила слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, что Минские договоренности никто не собирался выполнять. Они, по словам Захаровой, нужны были, чтобы выиграть время для Украины на укрепление обороноспособности.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", восстанавливают практику советского времени. Речь идет о большой организации для детей, по примеру пионерии. Контролируют процесс обучения детей непосредственно в Кремле.
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