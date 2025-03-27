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Заявление Зеленского довело Захарову до истерики: снова посыпались гневные обвинения

У Захаровой очередная истерика из-за интервью Зеленского: почему вспомнила о Минских договоренностях

27 марта 2025, 18:27 comments2388
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Кречмаровская Наталия

Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова прокомментировала интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу.

Заявление Зеленского довело Захарову до истерики: снова посыпались гневные обвинения

Фото из открытых источников

Чиновница отреагировала на слова Зеленского о том, что Путин может обмануть, как это сделал после минского перемирия.

Захарова заявила, что именно Меркель и Олланд обманули не только граждан Украины, но и все мировое сообщество, не выполнив эти Минские договоренности, потому что сначала знали, что выполнять их не будут.

"Регулярно говорили, говорим и будем говорить о том, что именно "коллективный Запад" всегда стоял на позиции срыва всех мирных инициатив по Украине, как раз начиная с (событий) в феврале 2014 года и дальше поэтапно", — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, что Минские договоренности никто не собирался выполнять. Они, по словам Захаровой, нужны были, чтобы выиграть время для Украины на укрепление обороноспособности.

"13 тысяч, как минимум, жертв со всех сторон — вот был результат западных манипуляций с Минскими договоренностями. Это не оставило никакой возможности для любых других действий, кроме тех, которые сделала наша страна: признание этих территорий сначала суверенными, затем принятие их в состав Российской Федерации для того, чтобы они получили защиту, чтобы сохранить жизнь граждан, сохранить их".

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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/10104
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