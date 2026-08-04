Заявление Залужного стало холодным душем для Украины: озвучено громкое заявление о дальнейших последствиях

Резонансное заявление посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу маловероятности вступления Украины в НАТО открывает новый этап общественной дискуссии о будущей системе безопасности государства. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его убеждению, впервые представитель украинской власти такого уровня открыто признал, что перспективы членства в Альянсе пока выглядят крайне неопределенными.

"Это, пожалуй, впервые политик такого масштаба прямо сказал, что Украина, скорее всего, не станет членом НАТО в ближайшее время. Думаю, это заявление станет началом серьезной политической и экспертной дискуссии", – отметил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что слова Залужного не следует воспринимать как отказ от евроатлантического курса. Речь идет скорее о трезвой оценке современных реалий и переосмыслении роли НАТО в условиях новой войны.

"Нужно отказываться от иллюзий. В профессиональной среде этот вопрос обсуждается давно, но настал момент, когда о нем открыто заговорили на самом высоком уровне", – подчеркнул эксперт.

В то же время Фесенко отметил, что Альянс продолжает оставаться ключевым фактором сдерживания России, прежде всего благодаря ядерному потенциалу стран-членов. Однако современная война, в том числе массовое использование дронов и новых технологий, показывает, что традиционные подходы НАТО нуждаются в обновлении.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на заявления украинского руководства о намерении завершить войну к началу зимы, говорить о конкретных сроках рано. Россия не демонстрирует готовности изменять свою стратегию, а именно противостояние все больше превращается в войну ресурсов. Такую оценку ситуации дал политолог Алексей Голобуцкий.