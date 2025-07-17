Заявление Трампа о 50 днях Путину было неслучайным: назван реальный план США

Дональд Трамп объявил, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 100%, если Россия не заключит мирное соглашение в течение следующих 50 дней. Американский лидер верит, что Владимир Путин может понять бесперспективность дальнейшей войны против Украины. Своими высказываниями Трамп пытается создать образ посредника в конфликте, считает политолог Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По словам эксперта, Трамп стремится играть роль посредника, хотя на практике это сложно. В то же время, республиканец подтвердил, что США будут продолжать поддерживать Украину оружием. Это проявило надежду, что в конце концов Путин сядет за переговорный стол.

"Это скорее попытка создать определенный имидж, чем реальная позиция. Сегодня США вместе с Украиной и Трамп не может быть нейтральным", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что Украина не должна целиться на Москву, оставляя Путину возможность переговоров.

Политолог предположил, что в основе заявлений лежит вера Трампа в то, что Путин в конце концов прекратит войну.

"Путин точно использует эти 50 дней максимально. Любые уступки он будет воспринимать как проявление слабости. В то же время, не исключено, что ситуация на фронте изменится не в пользу России, и переговоры могут начаться раньше", — добавил он.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что Индия сможет компенсировать возможные перебои в поставках российской нефти за счет альтернативных источников, сообщил министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет Reuters. Это стало актуальным на фоне угроз США ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не договорится о мире с Украиной в течение 50 дней.