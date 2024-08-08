Заявление США относительно боев в Курской области разозлило Россию: что не понравилось

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Slava Kot
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что главная задача США помогать Украине, а военные операции пусть лучше комментирует украинская сторона. Такая реакция на бои в Курской области разозлила российского посла в США Анатолия Антонова, который возмутился из-за заявлений Кирби.
Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома по поводу боев на территории России. Посол РФ призвал Соединенные Штаты перестать присылать оружие Украине из-за прорыва границы в Курской области.
Далее российский посол в нарративах российской пропаганды обвинил Украину в террористической деятельности, а также критикует США, которые предоставляют оружие украинским военным для защиты от агрессии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на бои в Курской области. Американский чиновник заявил, что Украина не сообщала Соединенные Штаты о своей операции в России, однако политика США по поддержке украинского народа не претерпела изменений.
Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прорыв российской границы и обвинила Украину в "террористических действиях". Впоследствии Захарова выступила с новым заявлением, где раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за ситуации в Курской области.
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Гарик
сегодня, 09:04
Да нееее,педик тоскливый..во первых,докажи.. а то все знают..Кто все?Руссо пидорассо убогое?кому ты это пытаешься впарить,фуфлогон?во вторых украинцев убивает северное корейское и иранское вооружение..так что,даже если то и так,то это всего лишь зеркальный ответ.Так любят отвечать кремляди?А?Посол страны с гербом кукурекающих петухов?