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Заявление США относительно боев в Курской области разозлило Россию: что не понравилось

Российский посол в США Анатолий Антонов жалуется, что американское оружие убивает россиян.

сегодня, 09:33
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Slava Kot

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что главная задача США помогать Украине, а военные операции пусть лучше комментирует украинская сторона. Такая реакция на бои в Курской области разозлила российского посла в США Анатолия Антонова, который возмутился из-за заявлений Кирби.

Заявление США относительно боев в Курской области разозлило Россию: что не понравилось

Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома по поводу боев на территории России. Посол РФ призвал Соединенные Штаты перестать присылать оружие Украине из-за прорыва границы в Курской области.

"Заявления властей США в ответ на провокационную выходку ВСУ в Курской области возмутительны. США должны прекратить поставки вооружений Украине", — сказал Антонов.

Далее российский посол в нарративах российской пропаганды обвинил Украину в террористической деятельности, а также критикует США, которые предоставляют оружие украинским военным для защиты от агрессии РФ.

"Действия ВСУ в Курской области являются террористической акцией, никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало оружие США", – жалуется Антонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на бои в Курской области. Американский чиновник заявил, что Украина не сообщала Соединенные Штаты о своей операции в России, однако политика США по поддержке украинского народа не претерпела изменений.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прорыв российской границы и обвинила Украину в "террористических действиях". Впоследствии Захарова выступила с новым заявлением, где раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за ситуации в Курской области.



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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 09:04

Да нееее,педик тоскливый..во первых,докажи.. а то все знают..Кто все?Руссо пидорассо убогое?кому ты это пытаешься впарить,фуфлогон?во вторых украинцев убивает северное корейское и иранское вооружение..так что,даже если то и так,то это всего лишь зеркальный ответ.Так любят отвечать кремляди?А?Посол страны с гербом кукурекающих петухов?


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