Заявление Путина рассчитано на людей с полностью отбитой памятью: будет ли теперь перемирие

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина отказалась от перемирия на два дня, потому что "Зеленского не интересует мир" — рассчитана на людей с полностью отбитой памятью. Ведь разница между позициями России и Украины очевидна: Россия предлагает перемирие на два дня и только на отдельных участках фронта, тогда как Украина – на 30 дней с возможностью продления. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что ни для кого не новость, что Путин постоянно манипулирует фактами. Именно поэтому война с Украиной с самого начала держится на лжи, которую многие в мире долго не хотели признавать, а некоторые не хотят видеть ее до сих пор.

"Ни одна страна в мире не стремится к войне у себя дома. Так что нет никого, кто больше хочет мира в Украине, чем сами украинцы. Но когда под вывеской "мир" пытаются продать массовые убийства, обстрелы мирных городов, школ и детских площадок – это уже такая очевидная ложь, которая должна быть видна каждому. Вести переговоры под завалами лжи сложно. Возможно, именно поэтому в последнее время мы не слышим заявлений в стиле "имеем отличный прогресс" или "близкие как никогда"? Тем более когда, по словам Путина, американцы теперь тоже "спонсоры терроризма", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — после того, как Лавров пожаловался, что РФ упрекнули за уровень ее представителей на переговорах в Стамбуле. Путин взялся лично "объяснять", какой якобы важный уровень у его переговорщиков. Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Путин в своем спиче принялся расхваливать призрачные успехи российских оккупантов на фронте.



