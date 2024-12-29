Завтра США объявят важное решение в поддержку Украины, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США готовят важное решение в поддержку нашей страны, которое будет объявлено уже 30 декабря. Об этом он заявил в своем вечернем обращении. Президент подчеркнул, что это решение предусматривает значительный пакет помощи, который станет существенной поддержкой украинских военных на фронте.

Новый пакет помощи: Зеленский рассказал, чего ждать от США

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины – мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в эти годы войны в защиту Украины. И должна поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем более полные поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят", — сказал Президент.

По словам Президента, речь может идти о новых поставках оружия, боеприпасов или военной техники, которые сейчас очень нужны на передовой. Также не исключено, что в пакет войдет финансовая помощь, которая позволит укрепить оборону и обеспечить стабильность в горячих точках.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска не прекращают массированные атаки на украинские города и общины, даже в праздничные дни. За последнюю неделю враг выпустил по Украине более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет разного типа. Президент Владимир Зеленский поблагодарил защитников, ежедневно спасающих жизнь украинцев, и призвал партнеров к дальнейшему усилению помощи для противовоздушной обороны.

Кроме того, "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые решения, о которых станет известно в ближайшее время.