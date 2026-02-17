logo

Завоевать все, что не смог Путин: раскрыта большая опасность от гарантий безопасности США на 15 лет
Завоевать все, что не смог Путин: раскрыта большая опасность от гарантий безопасности США на 15 лет

Чаленко считает, что 15-летние гарантии безопасности недостаточны, ведь в период постпутинской России враг вполне может возобновить агрессию

17 февраля 2026, 08:50
Автор:
Клименко Елена

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отмечает, что в публичном дискурсе сейчас главное внимание уделяется длительности гарантий безопасности для Украины. По его словам, Соединенные Штаты предлагают 15-летний период действия таких гарантий, но на самом деле можно было бы договориться и о большем сроке.

Завоевать все, что не смог Путин: раскрыта большая опасность от гарантий безопасности США на 15 лет

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Чаленко подчеркивает, что гарантии безопасности на 15 лет недостаточны.

"Они затрагивают период постпутинской России, но вполне вероятно, что именно тогда враг захочет снова напасть. Что такое гарантии на 15 лет? Это – 2040 год. Тогда в России будет постпутинская эпоха, где они будут действовать с позиции реваншизма. Захотят завоевать все то, что Путин не смог сделать за свой срок. года. У него есть такая возможность", — говорит эксперт.

Поэтому, по мнению Чаленко, Украине следует стремиться к более длинным гарантиям, которые действовали бы максимально длительное время. Не менее важен вопрос содержания этих гарантий, чтобы после возможного перемирия Россия не имела стимула для повторного нападения.

Политолог также обращает внимание на политический контекст:

"Нынешняя администрация Трампа действительно ничего не потеряет, если гарантии будут длиннее. Трамп и так будет всего лишь до 2029 года. А вот Великобритания подписала соглашение с нами на 100 лет", — отметил Чаленко.

Между тем, в Евросоюзе обсуждают возможность частичного членства Украины до 2027 года. Это, по мнению экспертов, может стать составной частью системы гарантий безопасности, однако речь идет только о предварительных переговорах и обсуждениях.

Как уже писали "Комментарии", обесточивание столицы РФ технически возможно, однако целесообразность такого шага вызывает дискуссию. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Эспрессо. По его убеждению, стратегический акцент должен быть направлен не на гражданское население, а на критически важные для ведения войны объекты, прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса и ячейки, где принимаются ключевые решения.



Источник: https://24tv.ua/garantiyi-bezpeki-dlya-ukrayini-politolog-poyasniv-chomu-15-rokiv_n3010970
