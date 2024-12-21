Завершить войну невозможно без трех факторов: на что мог бы решиться Трамп

Избрание Дональда Трампа президентом США дало надежду на достаточно скорое завершение войны в Украине. Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну в течение 24 часов, даже не входя в Белый дом. Однако ситуация оказалась более сложной.

Фото портал "Комментарии"

От каких составляющих зависит достижение мира в Украине и как может "сыграть" в завершении войны Трамп, рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, сообщает сайт "24 Канал".

По словам специалиста, Владимир Путин, пока у него есть определенные продвижения на линии столкновения, считает, что у него есть шансы на победу. По словам эксперта, темпы продвижения россиян сопоставимы с темпами и методами Первой мировой войны.

По словам Юрия Богданова, чтобы получить шансы завершить войну в Украине, нужно три компонента. Первое – желание у Путина заключать перемирие на том этапе войны, который есть сейчас. Здесь важны сильные аргументы, которые убедят диктатора, что завершение войны его от чего-нибудь спасет.

Второе – желание Украины и Европы заключать невыгодное соглашение.

Третье – способность Трампа и его команды нажать на стороны конфликта, чтобы они заключили какое-то соглашение или что-то прогарантировать.

“В случае с Украиной это гарантии, а с Россией – давление. Есть ли у него такие инструменты? Я не знаю. Но он мог угрожать России предоставлением Украине неограниченного количества снарядов и оружия, а нам гарантировать размещение иностранных войск. Это воспринимается пока как единственная долгосрочная гарантия безопасности", – подчеркнул Юрий Богданов.

Что касается обещаний Трампа до выборов, то эксперт отметил, что не всегда они совпадают с предстоящими действиями политиков.

"У Трампа нет волшебной палочки, чтобы прекратить войну. Надо смотреть, какая будет конфигурация в январе — феврале 2025 года. Трамп и его команда будут нащупывать обновленные позиции, чтобы выйти с какими-либо предложениями к Владимиру Зеленскому и Путину", — предположил специалист по стратегическим коммуникациям.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", не пригласил Зеленского на инаугурацию.



