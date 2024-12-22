«Завершить войну через 24 часа»: Орбан объяснил, почему Трамп этого не сделал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привел свою версию того, почему избранному президенту США Дональду Трампу, которого он открыто поддерживает, не удалось завершить войну в Украине в сутки.

Виктор Орбан

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции в субботу, 21 декабря, сообщает "Европейская правда".

Венгерского премьера спросили о словах Трампа во время предвыборной кампании, когда он пообещал завершить войну в Украине "за 24 часа" – о чем не раз говорил и сам Орбан.

На это тот сказал, что в США по закону те, кто еще не вступил в должность, не могут вести переговоры от имени государства, и поэтому Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопросы мира".

"Реалистично, что он начнет действовать в течение первых 24 часов после вступления в должность", – добавил Орбан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность президента США в январе. Однако его идея о "мирном соглашении" наталкивается на серьезные препятствия с обеих сторон конфликта, о чем сообщает издание The Times.

"Никто, возможно, даже сам Дональд Трамп не знает, как именно новоизбранный президент США планирует выполнить свое обещание закончить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность", — подчеркивает издание.

Военный корреспондент издания Марк Беннетс отмечает, что Трамп ставит на свой опыт во внешней политике, обещая скорейшее завершение войны, однако этот план встречает сопротивление как в Украине, так и в России. При этом The Times отмечает, что на пути к миру стоят значительные препятствия. В частности, в 2022 году Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является ее президентом. Кроме того, Зеленский заявил, что любые уступки территориям возможны только при одобрении на референдуме, что, согласно опросам, маловероятно.