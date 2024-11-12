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Завершение войны за 24 часа: на Западе указали на трудности, с которыми столкнется Трамп

На самом деле, ни Украина, ни РФ не хотят идти на компромиссы, чтобы завершить войну, а на Путина Трамп вообще не имеет рычагов влияния

12 ноября 2024, 19:00
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Ткачик Олеся

Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность президента США в январе. Однако его идея о "мирном соглашении" встречает серьезные препятствия с обеих сторон конфликта, о чем сообщает издание The Times.

Завершение войны за 24 часа: на Западе указали на трудности, с которыми столкнется Трамп

Дональд Трамп

"Никто, возможно, даже сам Дональд Трамп не знает, как именно новоизбранный президент США планирует выполнить свое обещание закончить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность", — подчеркивает издание.

Военный корреспондент издания Марк Беннетс отмечает, что Трамп ставит на свой опыт во внешней политике, обещая скорейшее завершение войны, однако этот план встречает сопротивление как в Украине, так и в России.

При этом The Times отмечает, что на пути к миру стоят значительные преграды. В частности, в 2022 году Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, пока Владимир Путин является президентом. территориями возможны только при одобрении на референдуме, что, согласно опросам, маловероятно.

Издание также указывает, что Вашингтон является ключевым источником военной поддержки для Украины Трамп намекнул, что может сократить или прекратить эту помощь, если Зеленский откажется обсуждать мирные соглашения с Россией.

"Хотя Трамп будет иметь больше рычагов влияния на Зеленского, непонятно какие стимулы он может предложить Путину, чтобы заставить его прекратить свое вторжение", — пишет Беннетс.

Путин считает, что мир возможен только при условии отказа Украины от претензий на четыре региона на востоке и юге страны, а также Крым. Кроме того, российский лидер требует от Украины официально отказаться от стремлений к членству в НАТО.

Аналитик по вопросам европейской безопасности Эд Арнольд из Royal United Services Institute считает, что, хотя Трамп может скорректировать свою поддержку Украины, давление на Зеленского, возможно, заставит его пересмотреть свою политику. Однако, учитывая нынешние позиции Украины и России, крайне ограничено количество компромиссов. , которые могут стать основой договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет продемонстрировать Трампу, что он ему не указ.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/trumps-pledge-to-end-ukraine-war-faces-opposition-on-both-sides-bfsmk39wd
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