Завершение войны в Украине: почему мирный план Трампа может не сработать

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении войны в Украине. Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог акцентировал на проведение выборов в Украине после прекращения боевых действий. Американская сторона сообщала и об уже разработанном плане завершения войны, однако многое может пойти не так.
Фото портал "Комментарии"
Анализ ситуации главного корреспондента по международной безопасности Ника Пейтона Волша опубликовало издание CNN. В анализе отмечается две главные угрозы – это сами выборы и желание или нежелание Путина завершить войну.
Еще одним препятствием к установлению мира может быть желание или нежелание Кремля завершать войну.
По данным СМИ, на этой неделе будут обнародованы фрагменты частного или спонтанно выдуманного плана мира. По словам журналиста, каждый нюанс влияет на жизнь миллионов украинцев и определяет безопасность в Европе десятилетия.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", убеждены, что мирного плана Трампа не существует.
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