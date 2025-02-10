Завершение войны в Украине: почему мирный план Трампа может не сработать

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении войны в Украине. Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог акцентировал на проведение выборов в Украине после прекращения боевых действий. Американская сторона сообщала и об уже разработанном плане завершения войны, однако многое может пойти не так.

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Анализ ситуации главного корреспондента по международной безопасности Ника Пейтона Волша опубликовало издание CNN. В анализе отмечается две главные угрозы – это сами выборы и желание или нежелание Путина завершить войну.

"Избирательный хаос может породить несовершенный или противоречивый результат. Больше пророссийских настроений может попасть в бюллетень из-за взлома или должностных преступлений. Угроза расследований коррупции заставляет многих чиновников беспокоиться о своей судьбе. Это те беспорядки, которые можно ожидать во время войны, и поэтому выборы могут оказаться слишком сложными”, — говорится в сообщении.

Еще одним препятствием к установлению мира может быть желание или нежелание Кремля завершать войну.

"Сейчас они побеждают на поле боя. Российские войска почти захватили город Торецк и вскоре могут захватить Покровск, расположенный глубже в Донецкой области. Это также оставит им относительно открытую территорию в ключевые города Днепра и Запорожья. Непонятно, почему Россия стремится заморозить свое продвижение на передовой”, — пишет издание.

По данным СМИ, на этой неделе будут обнародованы фрагменты частного или спонтанно выдуманного плана мира. По словам журналиста, каждый нюанс влияет на жизнь миллионов украинцев и определяет безопасность в Европе десятилетия.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", убеждены, что мирного плана Трампа не существует.