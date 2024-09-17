Завершение войны в 2025 году: Запад думает о возможности переговоров с Кремлем

Некоторые западные страны, поддерживающие Украину, начинают рассматривать варианты завершения войны до 2025 г., обсуждая возможность переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Однако любые решения по переговорам должны приниматься исключительно представителями украинской власти. По информации, опубликованной Bloomberg, у представителей Запада возникают опасения, что украинские силы могут быть вынуждены досрочно прекратить боевые действия.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В этой связи среди западных лидеров стали серьезнее обсуждать целесообразность мирных переговоров как одного из возможных способов завершения конфликта между агрессором Россией и Украиной. Такой сценарий рассматривается в рамках стратегии на 2025 год.

Несмотря на это, никакого давления на украинское руководство, в частности на президента Владимира Зеленского, о переговорах не оказывают и не планируют оказывать в будущем.

Обсуждение возможности переговоров со стороны Запада обусловлено тем, что в настоящее время нет очевидных признаков значительных изменений на фронте. Ввиду приближающейся зимы, когда активность боевых действий снижается, возникает необходимость найти решение для выхода из тупиковой ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинцы назвали приемлемый исход окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы Украины, который будет представлен Джо Байдену, а после его согласования и другим мировым лидерам. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какой для них приемлемый результат окончания войны.

Согласно результатам опроса Active Group, 38,5% украинцев назвали приемлемым условием окончания войны – это освобождение всей территории Украины. Из них 21,7% отметили, что кроме деоккупации Россия также должна выплатить компенсации Украине за военную агрессию. Кроме того, еще 9,7% опрошенных отметили, что для них приемлемым результатом станет исчезновение России.

