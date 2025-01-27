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Завершение войны через сто дней: у Зеленского сказали, написал ли Трамп новый план

Трамп осознает, что Путин не хочет идти на компромиссы

сегодня, 16:12
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Ткачик Олеся

В СМИ появилась информация о якобы переданном Украине "100-дневном плане" от президента США Дональда Трампа. Однако такие заявления манипулятивны, поскольку подготовить подобный документ в сжатые сроки физически невозможно, заявил в комментарии 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Завершение войны через сто дней: у Зеленского сказали, написал ли Трамп новый план

Дональд Трамп

Он подчеркнул, что на данный момент официальной позиции Вашингтона по этому вопросу нет. По словам Подоляка, Трамп лишь поручил своему специальному представителю по вопросам Украины и России Киту Келлогу разработать план, но он еще не готов.

"За 24 часа подготовить план физически невозможно. Мы видим смену представителей администрации 47 президента, они гораздо глубже понимают войну, понимают, что нет простых решений", – подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, администрация Трампа отдает себе отчет в нежелании России идти на компромиссы. При этом президент Владимир Зеленский во время встреч с американским лидером отметил готовность Украины к переговорам, однако именно Кремль не демонстрирует никакой заинтересованности в мирном урегулировании. Именно поэтому США сейчас работают над привлечением инструментов, которые бы заставили Россию сесть за стол переговоров.

"Нет никакого плана "окончания войны за 100 дней", нет вообще плана, который презентовала бы команда Трампа, они готовятся к этому. Есть понимание, что только по принуждению можно посадить Россию за стол переговоров", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что подобные вбросы выгодны исключительно Кремлю, пытающемуся создать ложный информационный фон для переговорного процесса. По его словам, Россия стремится получить максимально выгодные для себя условия и в то же время демотивировать украинское общество.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в сети расширяется план завершения войны в Украине до 9 мая.




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Источник: https://24tv.ua/mirniy-plan-zakinchennya-viyni-za-100-dniv-komu-vigidna-taka_n2738981
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