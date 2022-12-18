Затяжной конфликт: Арестович сделает новое заявление об окончании войны

Российская война против Украины, вероятно, не закончится в ближайшие полгода. Кроме этого ее можно квалифицировать как затяжной конфликт. Соответствующее заявление сделал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Затяжной конфликт не любит никто и он опасен для всех. Еще Сунь-цзы сказал, что война любит скорость и не любит затягивание", – сказал советник ОП.

Кроме этого, он пояснил, что следует назвать "затяжным конфликтом".

"Это полтора-два года или больше года. Да, больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев", — допустил политик.

Кроме того, он отметил, что полтора года — "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович рассказал, что ожидает Крымский мост . По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, Крымский мост ожидает судьба Антоновского моста в Херсоне. Именно так представитель офиса Президента комментирует вчерашнее посещение Владимиром Путиным Крымского моста. У Алексея Арестовича свое мнение относительно Крымского моста. Он говорит, что с ним будет, как с Антоновским мостом в Херсоне. Он убежден, что преждевременный вывод из Херсона под нашими ударами не в последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного и автомобильного полотна на Крымском мосту. По словам чиновника, Антоновский мост много стоял, но выполнил свою функцию. Сооружение честно рухнуло и тем самым прервало поставки войска РФ. такая же судьба ожидает примерно Крымский мост, — подытожил Арестович.