Затрагивает каждая бомба: в Молдове рассказали, как ракетные удары РФ по Украине, влияют на них

Из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, в соседней Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Так что в стране возмущены очередным терактом Кремля. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление в Twitter вице-премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Каждая бомба, которая падает на Украину, тоже затрагивает Молдову и ее народ", — сообщил министр.

Чиновник рассказал, что в части страны люди испытывают сбои в энергетической системе. А все потому, что российские ракеты попали в украинские города и важную инфраструктуру.

Молодова призвала Россию остановиться.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушение", – добавил Попеску.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что как ракетная атака РФ может повлиять на энергосистемы соседних стран . Ракетный массированный обстрел, который совершила РФ по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября, может также повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран. В сообщении министр энергетики Украины Герман Глущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. А попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы соседей, заявил украинский министр. Именно поэтому, по всей Украине ввели аварийные отключения. Кроме этого, Галущенко обратился к украинцам и попросил людей с пониманием отнестись к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие