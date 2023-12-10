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Заставят россиян уйти из Крыма: Умеров рассказал о планах на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров считает, что у Украины есть хорошие возможности, чтобы Россия покинула Крым в будущем.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что у Украины на 2024 год есть определенные идеи, которые могут позволить поставить россиян в такое положение, что они оставят аннексированный Крым навсегда. 

Заставят россиян уйти из Крыма: Умеров рассказал о планах на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров о планах Украины в Крым на 2024 год. Фото из открытых источников

Рустем Умеров появился в эфире телемарафона и прокомментировал визит в США. Министра обороны спросили, смогла ли Украина договориться о средствах, которые позволили бы уменьшить присутствие россиян в Черном море.


Умеров отметил, что Украина уже заставила Россию частично отойти от аннексированного Крыма, в частности, это касается российских кораблей. Такое изменение произошло, несмотря на отсутствие в Украине собственного мощного флота.

"А наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам хорошие возможности для того, чтобы они ушли навсегда из нашего Крыма", – отметил Рустем Умеров.

Несмотря на это, украинский министр не раскрыл детали относительно планов, которые заставят россиян уйти из временно оккупированного Крыма.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров был с визитом в США 5-6 декабря, где принял участие в конференции оборонных индустрий. По его словам, основные моменты встреч касались систем ПВО, боеприпасов, ремонта и совместных предприятий между США и Украиной.

Ранее портал "Комментарии" писал, что США планируют поставить Россию в положение мирных переговоров на условиях Украины до конца следующего года.

Также "Комментарии" писали о представителях Республиканской партии, которые разработали "план победы в Украине". Он состоит из трех основных пунктов, главным образом сосредоточенных на российских активах, санкциях и поставках необходимого вооружения для Украины.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:24

Ось так ці корумповані і міняють брехливе юдейське взуття. Ніби і не було АТО або кордонів 1991 за лічені години. Так юдей Геббельс брехав потім на ходу перевзувався в іншу брехню. Так головний терорист світу - Ізраїль своїм аналоговнетом вперше в світі почав космічну війну з супер космічною державою Ємен і її гиперозвуковими ракетами. Не спрацювало, поміняли юдейське взуття на інше. Так брехня назначає ціну Умерову і одразу зрозуміло що від нього чекати. Крім постійного перевзування тільки програш. Зе це вирок Україні!


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