Заставят ли Украину подписать капитуляцию: озвучен впечатляющий сценарий переговоров

После трех лет полномасштабной войны ни Украину, ни ее руководство уже невозможно заставить к капитуляции, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что, несмотря на волнения и колебания в позициях международных партнеров, Киев демонстрирует несокрушимость и готовность отстаивать свои принципы. Подоляк также объяснил, почему не следует ожидать моментальных решений от глобального сообщества:

"Мир немного серый. Но нужно искать белое и делать его больше", — сказал он, обращая внимание на сложную структуру международных интересов и мотиваций.

Он отметил, что украинское общество иногда ошибочно воспринимает мир как четко структурированный и логичный, где все автоматически выступают за справедливость. Но реальность другая:

"Что мы делаем не так? — Мы считаем, что все понимают причинно-следственные связи... Но мир немного иной", — заявил Подоляк.

По его мнению, часть государств либо не имеет политической воли, либо избегает конфронтации, а некоторые до сих пор получают доходы от сотрудничества с Россией. Однако Украина не должна останавливаться, а последовательно доносить свою позицию, как это делает президент Зеленский, в частности в США.

Кроме того, Подоляк обратил внимание на изменение международного восприятия войны и Украины:

"После 2014 года это восприятие было совсем другим", — отметил он, акцентируя на постепенных, но положительных изменениях в отношении Европы и США к ситуации.

