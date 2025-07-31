Заставят ли угрозы Трампа РФ к миру: как работает логика Путина

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На этой неделе президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России, требуя скорейшего прекращения войны в Украине уже в первые дни августа. Однако такое последнее заявление вряд ли заставит Владимира Путина изменить свои намерения, уверен обозреватель по международной политике и главный редактор издания Time Ян Бреммер.

Журналист, напомнив о серьезных экономических и человеческих потерях, понесенных Россией вследствие своей непровоцированной агрессии против Украины, выразил мнение, что Путин до сих пор считает себя победителем в долгосрочной перспективе.

"В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, получат достаточно новых территорий на востоке Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, поскольку Киев не нашел способа их остановить. Этого достаточно, чтобы убедить президента России остаться в игре", – отмечает он.

Вместе с тем, Бреммер считает, что Трамп не имеет достаточно сильных инструментов влияния на Россию, чтобы заставить Путина изменить свою позицию. Он, в частности, обращает внимание на небольшой объем торговли между Соединенными Штатами и Россией. Также журналист выражает сомнение в том, что президент США действительно решится ввести вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть. Такой шаг мог бы привести к конфликту с Китаем и Индией, с которым Вашингтон пытается заключить масштабные торговые договоренности.

"Есть еще одна возможная причина, почему Путин может продолжить эту все более дорогую войну на истощение. Возможно, его уверенность в [необходимости] продолжения войны — это еще один растущий пункт в списке его стратегических ошибок", – пишет Бреммер, предполагая, что Путин, возможно, просто не осознает полного масштаба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что встреча Зеленского и Путина возможна только при одном условии. Пока встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным выглядит малореальной. Причин для этого две, и обе имеют политическую подоплеку. Свою оценку ситуации дал политолог Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.

Прежде всего, по словам эксперта, Путину нет смысла соглашаться на переговоры, результат которых нельзя оказать как победу.

Вторым препятствием является то, что российская пропаганда настаивает на так называемой "нелегитимности" украинского президента. Если Москва согласится на личные переговоры с Зеленским, ей придется объяснять, почему тогда заявляли обратное.

