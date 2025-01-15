Заставит ли Трамп Украину сложить оружие: на что рассчитывает Кремль

Есть угроза того, что Украина по итогам переговоров останется и без членства в НАТО и без надежных гарантий безопасности, заявил в чате на Главреде бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

Дональд Трамп

"Хочу подчеркнуть, что Россия в любом случае не сможет переварить Украину, она не способна переварить даже ту территорию, которую уже захватила. На оккупированных территориях у России огромные проблемы, там просто возникает какая-то вакханалия", — подчеркнул эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что ситуация в оккупированных регионах сложна даже для самой России. По его словам, оккупанты начинают увольнять местных учителей русского языка, которые являются украинцами, заменяя их кадрами из других регионов, например, из Дагестана. Даже те, кто надеялся на так называемый "русский мир", сейчас в отчаянии. Причина проста: для России они все равно остаются украинцами, объяснил Ягун.

По его словам, Россия не способна установить порядок даже в русскоязычных или пророссийских регионах. Именно того, уверен эксперт, РФ не сможет контролировать всю Украину, такая задача ей просто не под силу.

При этом Ягун убежден, что Россия уже достигла пределов своих возможностей и начала истощать себя.

"Россия очень надеялась, что с приходом Трампа что-то изменится в ее пользу, но зря. До РФ никак не дойдет, что Трамп – не король и не герцог, и он не способен самостоятельно полностью изменить политику США, а вот "накуролесить" может, и это уже заметно. В любом случае, Украина просто так оружие не составит, а подписывать какие-либо мирные соглашения не может сугубо юридически. Посмотрим, чем все это закончится", – добавил он.

По мнению эксперта, Россия напоминает постепенно уменьшающуюся "шагреневую кожу". По его словам, каждый раз, каждые 50 лет, она теряет часть территорий, потому что не способна их содержать в современных условиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может изменить подход "ничего об Украине без Украины" и поделить мир с Путиным.



