Заставит ли Трамп капитулировать Украину: какой мирный план хотят навязать США

Чем больше проходит времени после саммита Трампа с Путиным на Аляске, тем больше становится очевидным, что президента Зеленского ждет непростой разговор с американским лидером в Белом доме уже в этот понедельник. Могут ли Украине навязать ультиматум для прекращения войны? Можем ли мы отказаться от мирного плана, напоминающего капитуляцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

События стремительно меняются

Политолог Вадим Денисенко считает, что дальнейшие события будут зависеть от позиции Европы. Зеленский будет говорить с Трампом, де-факто, от имени европейцев. На данный момент у нас есть две реакции: Стармер заявил о скором мире, Макрон сказал, что надо собрать коалицию решительных. Пока неясно, какое решение будет принято.

"Решений может быть два: в той или иной степени согласие с предложениями Трампа или отказ в каком-то формате, но при этом главный вопрос на который также нет ответа, сохранится ли поставка оружия от США в случае нашего отказа. Это ключевой вопрос переговоров. От этого будет зависеть практически все. Судя по всему, частью соглашения должно быть снятие санкций с РФ, что невозможно без ЕС. Точно так же, как невозможно продавать Европе под американским флагом российские углеводороды. Как будет имплементироваться эта часть сделки, непонятно", – рассуждает политолог.

По его мнению, Украина потребует выйти из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО. Похоже, Путин согласовал это, считая, что это Будапештский меморандум-2.

"Пока мы также не имеем реакции американских тяжеловесов. Заявление Грэма было слишком осторожным. Но в выходные ситуация точно изменится. Мы увидим ряд заявлений, но пока неясно, какого они будут содержания. В случае так называемого обмена территориями, мы даже не представляем себе, как это можно имплементировать юридически. Разговоры о референдуме вообще недопустимы. Несмотря на это, мы должны иметь четкие красные линии: не признание оккупированных территорий русскими де-юре; невозможность запрета на поставку оружия и ограничение нашего ВПК; принятие закона о российском, как втором государственном", – отметил эксперт.

Украина уже отстояла свою субъектность

Общественный активист, соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко считает положительным тот факт, что для завершения российско-украинской войны Трамп и Путин должны иметь согласие Зеленского. И это наша главная победа, полагает эксперт.

"Ни Москва, ни Вашингтон не могут окончательно решить судьбу Украины без Украины. Да, Зеленскому предложат уже готовый план и будут обсуждать с ним только детали и конкретику, но это реалии нашего ограниченного суверенитета, который почти полностью зависит от западной поддержки, финансирования, разведданных и т.д. Главное, что в мировые столицы пришло понимание: Украину можно бросить без помощи в противостоянии с россией. Но нельзя заставить ее капитулировать или согласиться на какие-либо условия прекращения огня. Так рождается субъектность моего государства в мировой политике. Субъектность, оплаченная жизнями и кровью сотен тысяч украинцев и трагедией миллионов. И эта субъектность и есть главное достижение этой войны. Пока нельзя решить будущее Украины без Украины!", – отметил эксперт.

Геннадий Друзенко продолжает, если Зеленский в Вашингтоне согласится на компромисс, который сохранит украинский суверенитет, хотя и не на всей международно признанной территории Украины, это будет победа.

"Нам крайне нужна длительная пауза в войне. Чтобы легитимно сменить власть. Провести радикальные реформы. Подготовиться к следующему обострению фантомных болей империи в Кремле так, чтобы они даже не смотрели в нашу сторону. А на этом этапе мы, похоже, близки, чтобы добиться всего, что могли достигнуть в этих условиях и при этой власти. Героизм не может вечно подменять эффективность", – констатировал эксперт.

