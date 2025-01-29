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Защитит ли «Железный купол» тыловые регионы Украины: неожиданный ответ

Система «Железный купол» могла бы быть эффективной на линии фронта

сегодня, 15:56
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Ткачик Олеся

Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" не является эффективной для использования в Украине, поскольку она не способна противодействовать крылатым и баллистическим ракетам, активно применяемым Россией, сообщил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Защитит ли «Железный купол» тыловые регионы Украины: неожиданный ответ

Железный купол

По его словам, эта система была разработана для перехвата неуправляемых реактивных снарядов, по которым террористические группировки обстреливали израильские города. В условиях Украины же необходимы комплексы, способные эффективно уничтожать летящие на высоких скоростях ракеты, в частности крылатые, баллистические и гиперзвуковые боеприпасы, которые использует российская армия.

При этом Попович отметил, что системы, подобные "Железному куполу", могли бы быть полезны непосредственно на линии фронта для защиты от ударов реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Ураган" и "Смерч". В то же время, для обороны тыловых районов необходимы мощные зенитные ракетные комплексы, в частности С-300, NASAMS, IRIS-T и Patriot.

Обозреватель также предположил, что система противовоздушной обороны, которую планируют создать в США, имеет мало общего с "Железным куполом", несмотря на сходство в названии. Он объяснил, что настоящая противоракетная оборона (ПРО) – это комплексная система, включающая не только ПВО, но и авиацию, спутниковую слежку и радиолокационные станции большого радиуса действия. Она способна отслеживать и уничтожать ракеты даже за пределами атмосферы на высотах более 100 км.

Таким образом, для Украины критически важно иметь многоуровневую систему обороны, которая сможет эффективно противодействовать современным угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что задумали россияне на фронте.




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Источник: https://uatv.ua/uk/systema-zaliznyj-kupol-ne-pidhodyt-dlya-zahystu-tyliv-ukrayiny-roz-yasnennya-vijskovogo-oglyadacha/
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