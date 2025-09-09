Защита Украины под угрозой: в Кабмине ломают голову над экстренной проблемой

До завершения 2025 года украинскому сектору безопасности и обороны не хватает не менее 300 миллиардов гривен, чтобы выполнить все запланированные финансовые обязательства. В частности, по данным источников "Украинской правды" в правительстве, только Министерство обороны ранее нуждалось в дополнительных 417 млрд грн, но после внутренних обсуждений эта сумма была скорректирована до 280 млрд грн. К этой цифре прилагаются потребности других силовых структур – Нацгвардии, СБУ, ГУР и других.

Фото: из открытых источников

Если средства не будут найдены до октября, уже с ноября правительство может не иметь ресурсов для выплат военным.

Основные причины дефицита – рост расходов на денежное довольствие и единовременную денежную помощь (ОГД) семьям погибших. Из-за массовых обменов тел павших защитников, зафиксирован всплеск одновременных выплат в размере 15 млн грн за одного погибшего. Эти расходы превысили начальные бюджетные расчеты.

С сентября вступили в силу новые условия выплат: теперь 15 млн грн разбиваются на 80 месяцев, вместо предыдущих 40 (3 млн грн сразу, остальные частями).

Кроме того, правительство может внести законопроект, который уменьшит ОГД для семей пропавших без вести военных. Если подтвердится их гибель, из общей суммы пособия будут вычисляться средства, уже начисленные за период исчезновения.

В министерстве финансов уже летом начали искать источники покрытия нового дефицита. Одной из идей было предоставление Минфину права самостоятельно менять бюджетные распорядители, но эту норму отклонили. Теперь все изменения должен согласовывать парламент, что усложняет быстрое реагирование.

Как вариант – привлечение дополнительных ресурсов через внутренний рынок ОВГЗ (облигаций) или переговоры с западными партнерами о разрешении использовать часть их помощи на оборонные нужды. В частности, речь идет о кредитной программе ERA Loans на 50 млрд долларов, финансируемой за счет замороженных активов РФ.

