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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет целью производить от 500 до 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты украинского неба от вражеских ударных БпЛА.
Защита неба над Украиной: президент сообщил неотложную потребность
Об этом глава украинского государства заявил по результатам проведения Ставки, а также посещения сегодня производства дронов-перехватчиков.
По его словам, министр обороны доложил о поступлении помощи от иностранных партнеров – для обеспечения надежного движения в оружии для украинских воинов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам народной депутатки Украины Марьяны Безуглой, такие дроны уже применяли во время атак. Однако это дроны, полученные благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то, по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардепка отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно из-за скандалов.
Однако Украина может и не успеть с большими закупками, ведь Россия уже ищет способы противодействия дронам-перехватчикам. По словам военного специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флэш" Бескрестнова, "шахеды" начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.