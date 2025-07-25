Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет целью производить от 500 до 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты украинского неба от вражеских ударных БпЛА.

Защита неба над Украиной: президент сообщил неотложную потребность

Об этом глава украинского государства заявил по результатам проведения Ставки, а также посещения сегодня производства дронов-перехватчиков.

" Был доклад по оперативной ситуации – докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления. Покровск прежде всего – больше внимания. Сумщина – продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории ", — заметил президент.

По его словам, министр обороны доложил о поступлении помощи от иностранных партнеров – для обеспечения надежного движения в оружии для украинских воинов.

" Я поручил готовить Технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки – это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц ", – подчеркнул глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам народной депутатки Украины Марьяны Безуглой, такие дроны уже применяли во время атак. Однако это дроны, полученные благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то, по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардепка отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно из-за скандалов.

Однако Украина может и не успеть с большими закупками, ведь Россия уже ищет способы противодействия дронам-перехватчикам. По словам военного специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флэш" Бескрестнова, "шахеды" начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.