Защита не только оружием: как в армии заботятся о психике бойцов

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Ткачова Марія
Министерство обороны Украины формирует реестр гражданских специалистов по психическому здоровью, которые могут оказывать помощь военным. В базе будет указана проверенная информация о специалисте или организации, квалификации, направлении работы и доступных услугах.
Встреча общественных организаций с ВСУ — mod.gov.ua
Об этом шла речь во время встречи Минобороны, ВСУ и общественных организаций.
В ведомстве отмечают, что ментальное здоровье военных напрямую влияет на их мотивацию, устойчивость и готовность выполнять боевые задачи. В условиях полномасштабной войны затягивание с внедрением системной психологической поддержки недопустимо.
Начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан подчеркнул, что речь идет не только о службе, но и о достоинстве, человеческой жизни и восстановлении после потерь.
Создание реестра поможет подразделениям ВСУ оперативно находить аккредитованных специалистов и организации соответствующей специализации в своем регионе. Это также облегчит координацию с общественным сектором, вовлеченным в психологическую реабилитацию военных.
В ходе встречи ОО предложили расширить проект и внедрить:
• горячую линию кризисного консультирования;
• онлайн- и офлайн-консультации для военных и их семей;
• стационарную реабилитацию;
• обучение ротных замов по основам психологии;
• подготовку помощников психологов к действиям в условиях боевых операций
Сейчас идет сбор данных для реестра, а также проработка технических решений, которые позволят сделать доступ к психологической поддержке быстрым и удобным.
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