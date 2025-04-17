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Защита не только оружием: как в армии заботятся о психике бойцов

Минобороны создает реестр специалистов психологической поддержки военных, стало известно, что внедрят в проект

сегодня, 20:29
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Ткачова Марія

Министерство обороны Украины формирует реестр гражданских специалистов по психическому здоровью, которые могут оказывать помощь военным. В базе будет указана проверенная информация о специалисте или организации, квалификации, направлении работы и доступных услугах.

Защита не только оружием: как в армии заботятся о психике бойцов

Встреча общественных организаций с ВСУ — mod.gov.ua

Об этом шла речь во время встречи Минобороны, ВСУ и общественных организаций.

В ведомстве отмечают, что ментальное здоровье военных напрямую влияет на их мотивацию, устойчивость и готовность выполнять боевые задачи. В условиях полномасштабной войны затягивание с внедрением системной психологической поддержки недопустимо.

Начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан подчеркнул, что речь идет не только о службе, но и о достоинстве, человеческой жизни и восстановлении после потерь.

Создание реестра поможет подразделениям ВСУ оперативно находить аккредитованных специалистов и организации соответствующей специализации в своем регионе. Это также облегчит координацию с общественным сектором, вовлеченным в психологическую реабилитацию военных.

В ходе встречи ОО предложили расширить проект и внедрить:

горячую линию кризисного консультирования;

онлайн- и офлайн-консультации для военных и их семей;

стационарную реабилитацию;

обучение ротных замов по основам психологии;

подготовку помощников психологов к действиям в условиях боевых операций

Сейчас идет сбор данных для реестра, а также проработка технических решений, которые позволят сделать доступ к психологической поддержке быстрым и удобным.

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Источник: https://mod.gov.ua/news/psihologichna-pidtrimka-vijskovih-minoboroni-stvoryuye-reyestr-kvalifikovanih-fahivcziv
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