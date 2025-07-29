Зарево над Ростовской областью: куда попали ВСУ, почему это мощный удар по армии РФ

В городе Сальск Ростовской области ночью 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура, которую противник активно использует для поставки войск и техники в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Удар по Ростовской области. Фото: из открытых источников

"Ночью была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в ростовской области, город Сальск. Там расположен логистический хаб", — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

"Железная дорога – это артерия войны. Без логистики скорость действий армии России на фронте тормозится", — добавили в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области России атаковали неопознанные беспилотники. Местные жители сообщали о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Местные жители в соцсетях первыми начали делиться информацией о том, что город Сальск подвергся массированной атаке беспилотников. В ряде Telegram-каналов появилась информация о серии взрывов около 02:00 ночи, а также звуках работы ПВО. На многочисленных видео, обнародованных в соцсетях, зафиксирован крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла.

На инцидент отреагировал и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", — отметил глава региона.



