logo

BTC/USD

118864

ETH/USD

3874.02

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зарево над Ростовской областью: куда попали ВСУ, почему это мощный удар по армии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зарево над Ростовской областью: куда попали ВСУ, почему это мощный удар по армии РФ

В ЦПД объяснили значение для армии РФ удара по железной дороге в Ростовской области

29 июля 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В городе Сальск Ростовской области ночью 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура, которую противник активно использует для поставки войск и техники в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Зарево над Ростовской областью: куда попали ВСУ, почему это мощный удар по армии РФ

Удар по Ростовской области. Фото: из открытых источников

"Ночью была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в ростовской области, город Сальск. Там расположен логистический хаб", — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

"Железная дорога – это артерия войны. Без логистики скорость действий армии России на фронте тормозится", — добавили в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области России атаковали неопознанные беспилотники. Местные жители сообщали о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Местные жители в соцсетях первыми начали делиться информацией о том, что город Сальск подвергся массированной атаке беспилотников. В ряде Telegram-каналов появилась информация о серии взрывов около 02:00 ночи, а также звуках работы ПВО. На многочисленных видео, обнародованных в соцсетях, зафиксирован крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла. 

На инцидент отреагировал и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. 

"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", — отметил глава региона.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9580
Теги:

Новости

Все новости