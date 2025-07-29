Зарево над Ростовской областью: куда попали ВСУ, почему это мощный удар по армии РФ

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Кравцев Сергей
В городе Сальск Ростовской области ночью 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура, которую противник активно использует для поставки войск и техники в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Удар по Ростовской области. Фото: из открытых источников
Отмечается, что транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области России атаковали неопознанные беспилотники. Местные жители сообщали о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры.
Местные жители в соцсетях первыми начали делиться информацией о том, что город Сальск подвергся массированной атаке беспилотников. В ряде Telegram-каналов появилась информация о серии взрывов около 02:00 ночи, а также звуках работы ПВО. На многочисленных видео, обнародованных в соцсетях, зафиксирован крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла.
На инцидент отреагировал и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.