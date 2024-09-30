Зараженная вода в Херсонской области: правда ли это

Так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо в комментарии российским пропагандистам озвучил ложь, будто украинские власти готовятся применить химическое и бактериологическое оружие, чтобы с его помощью заразить водоемы Херсонской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает портал "Комментарии".

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"Подобными заявлениями кремлевские ставленники на оккупированных территориях пытаются дискредитировать украинские власти в глазах гражданского населения. Также обвинения Украины в подготовке к применению запрещенных видов оружия россияне часто используются для отвлечения внимания от собственных преступлений или как информационное прикрытие для подготовки провокаций.

Заявления о возможном применении химического или биологического оружия преследуют цель вызвать панику среди населения. Представляя россию в образе "спасительницы", ru-пропаганда стремится усилить влияние кремлевских властей на оккупированных территориях", – отмечают в ЦПД.

Россияне уже не впервые запускают дезинформацию о загрязнении воды на Херсонщине, которое якобы повлекло за собой вспышку неизвестной инфекции, отмечают в ЦПД. Подобные заявления опровергали, в частности, представители местных властей.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По областям заметили пылевые бури: при чем здесь россия

Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины отмечается сегодня утром. В Сумском гидрометцентре отмечают, что такое явление возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории "московии".

"Если пыль занесло из Каспия, то смогла непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер", – отмечают синоптики. Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. В гидрометцентре советуют лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна.