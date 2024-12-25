В Херсонской области российских солдат бросают на штурмы, после чего не забирают тела погибших, сообщило партизанское движение "Атеш".

Россияне не забирают тела своих погибших. Фото из открытых источников

Соответствующая ситуация сложилась с командованием 61 Обрмп на левобережье Херсонской области.

"После одного из штурмов, где погибли более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных. Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах военнослужащие считаются "без вести пропавшими", — говорится в сообщении. в сообщении движения.

В "Атеше" отметили, что выжившие российские военнослужащие вступают в конфликты с командирами, заботясь о вопросах, почему тела не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усложняется циничным поведением командования.

"На фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих", – добавили в движении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вполне ожидаемо поставили на паузу штурм города Покровск в Донецкой области, поскольку за ним следует достаточно сложная для штурмов агломерация населенных пунктов, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Сейчас для противника в приоритете расширить выступление под Покровском. Таким образом, россияне двигаются к северу от города и пытаются продвигаться в районе Новоелизавтовка — Новооленовка — Украинка, потому что там фактически одни поля", — пояснил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика подвергается западным санкциям, а потому обещаниями отменить ограничения Дональд Трамп может склонить Владимира Путина к миру, заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, — это отменой определенных болезненных для России санкций", — сказал он.