Зарабатывают на горе: мошенники все чаще выманивают деньги у родственников пленных

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В Украине стало больше мошенников, требующих деньги у родственников пленных и пропавших без вести военных, сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
Мошенники требуют деньги у родственников пленных. Фото из открытых источников
По его словам, информацию о соответствующих инцидентах Координационный штаб передает СБУ, Нацполиции, киберполиции.
Чиновник рассказал, что мошенники ищут своих жертв через социальные сети, а потому не стоит в соцсетях публиковать подробную информацию о своих близких, попавших в плен или пропавших без вести.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.
Новости