Зарабатывают на горе: мошенники все чаще выманивают деньги у родственников пленных

В Украине стало больше мошенников, требующих деньги у родственников пленных и пропавших без вести военных, сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Мошенники требуют деньги у родственников пленных. Фото из открытых источников

"Количество мошенников невероятно возросло, поскольку они прекрасно понимают, что государство заботится об этой категории граждан, которая имеет право на выплату денежного довольствия. Мошенники этим злоупотребляют", — рассказал Богдан Охрименко.

По его словам, информацию о соответствующих инцидентах Координационный штаб передает СБУ, Нацполиции, киберполиции.

Чиновник рассказал, что мошенники ищут своих жертв через социальные сети, а потому не стоит в соцсетях публиковать подробную информацию о своих близких, попавших в плен или пропавших без вести.

"Если ваш близкий пропал без вести — обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр при Службе безопасности Украины или Национальное информационное бюро. Обращайтесь только к государственным организациям, которые занимаются этим вопросом", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.