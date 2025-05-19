Запуск межконтинентальной ракеты «Ярс»: что у россиян пошло не так

После предупреждения ГУР МОУ о запуске россиянами межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" все украинцы ждали ужасной провокации от оккупантов на территории нашей страны. Но несмотря на то, что в РФ планировали в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск этой ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что его просто не было. Об этом сообщает издание Defense Express.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс"

Напомним, что по данным ГУР МОУ пусковой район был максимально нетипичным – в Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный. Там же и базируется 433-й полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ. От него до Нижнего Тагила всего 25 км.

Поэтому любой пуск был бы с огромной долей вероятности снятым местными. После чего сеть была бы полной соответствующих фото.

Также россияне могли бы наблюдать за полетом ракеты. Учитывая, что основным российским полигоном, куда целятся межконтинентальными ракетами является Кура на Камчатке, то полет этой ракеты должен был наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана. Но ни одного видео с ее полетом опубликовано не было.

Почему именно россияне не совершили запуск, остается неизвестным. В конце концов в 2023 году РФ вдвое подряд не смогла штатно осуществить сбивавшиеся с курса запуски РС-24 "Ярс". В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность сил ядерного сдерживания.

Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что "Ярс" — глубокая модернизация "Тополь", всегда существует риск отказа. Также напомним, что в конце сентября 2024 г. в РФ на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвался РС-28 "Сармат".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая.