Запугивают и преследуют: оккупанты терроризируют украинских детей

Российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины.

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в учебных заведениях захваченой Каховки и ее окрестностей полицейские проводят лекции по теме "Мы ответственны за свои поступки". Прежде всего, цель таких уроков – выявить и запугать учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции. Особое внимание россияне уделяют ответственности за распространение информации, которая якобы дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления Кремля.

Отмечается, что ранее террористы из Кремля собрали активную молодежь из временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, смена ядерной доктрины России – это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне совершали штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополья, чтобы выйти на трассу Новоселка — Большая Новоселка.