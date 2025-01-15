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Запрет продлится до конца войны: где нельзя продавать алкоголь

В ОВА сообщили, что запрет будет действовать, пока идет война

сегодня, 12:12
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Недилько Ксения

На территории Донецкой области уже несколько лет нельзя продавать алкоголь. Насколько эффективен действующий запрет, который на всю страну действует только в Донецкой области – поинтересовались журналисты у главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина во время брифинга.

Запрет продлится до конца войны: где нельзя продавать алкоголь

Иллюстративное фото

Что касается продажи алкоголя, то позиция четкая – запрет будет действовать, пока в стране война и пока продолжается военное положение, ответил глава области на этот вопрос.

Донецкая область имеет самую длинную и сложную линию фронта. С начала полномасштабной войны Донетчина – это форпост нашей страны, и очень большое количество военных находится в пределах Донецкой области.

Алкоголь – это очень большая проблема и очень большая беда, когда военный с оружием может употребить определенное количество алкоголя и потерять самоконтроль.

Нервная система ни у кого не железная, тем более у военного, находящегося в окопе. Поэтому отмена запрета не обсуждается, отметили в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ распространяют информацию, что из аэропорта Запорожья вывозят имущество в аэропорт "Борисполь", с целью якобы "сдать город врагу". Об этом пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: имущество из запорожского аэропорта в Борисполь вывезли в целях сохранения уцелевшего оборудования, ведь враг может продолжить обстрелы аэропорта, сообщил в эфире телемарафона председатель ОВА Иван Федоров.

Полгода назад враг обстрелял новый терминал, построенный в запорожском аэропорту. Для того чтобы сохранить часть оборудования, которое является новым и оно уцелело, аэропорт Запорожья взял в аренду на льготных условиях в аэропорту Борисполь склады, чтобы разместить свое оборудование.

"Нет сомнений, что враг будет пытаться попасть еще и еще по нашему аэропорту. Поэтому пока законсервировали и вывезли оборудование, чтобы при первой возможности вернуть его и использовать", – пишут в Центре.



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