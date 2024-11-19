Запрещенное оружие на фронте: что используют войска РФ против украинцев

Оккупационные войска продолжают нарушать законы ведения войны – применяют оружие с запрещенными химическими веществами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Центре отмечают, что использование Россией химических веществ – очередной акт геноцида против украинцев.

18 ноября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет об использовании Россией запрещенных химических веществ на поле боя.

В отчете организации отмечают, что предоставленные Украиной доказательства свидетельствуют о производстве и систематическом использовании Россией опасных химических веществ на поле боя.

С февраля 2023 года по октябрь 2024 года задокументированы более 4,600 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные химические вещества.

В Организации отметили, что такие действия агрессора являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

“В МИД Украины отмечают, что у России нет никакого морального права входить в состав руководящих органов Исполнительного совета ОЗХЗ. Демонстративные преступные действия России во время войны против Украины свидетельствуют о намерении Москвы разрушить систему международного права”, – отмечают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России весь день наносит удары по Купянску, в том числе из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам начальника Харьковского ОВА, в результате ударов оккупантов разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие. Детальнее о ситуации в Купянске, читайте по ссылке.



