Запрещали ли США Украине наносить удары по России: заявление посла

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты не передавали украинской стороне никаких официальных уведомлений по поводу просьб о запрете ударов по объектам на территории России, в том числе и нефтеперерабатывающих заводах.



Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из открытых источников

В ходе интервью "Европейской Правде" посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала заявление главы Пентагона Ллойда Остина, критически отозвавшегося об ударах по территории РФ.

"Не было официально заявлений США о том, что мы не можем это делать. Как посол, говорю вам, что ни разу через меня не были переданы никакие ограничения относительно того, что мы делаем непосредственно собственным оружием", — сказала Маркарова.

Дипломатка указала, что США не поддерживают использование американского оружия для ударов по России, однако не имеют ограничений для его применения на территории Украины для атак по российским силам.

"Просто у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так и войска агрессора", – подчеркнула Оксана Маркарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Соединенных Штатов и Франции на удары украинских сил по российской территории.

Также "Комментарии" писали о том, что в России бурно отреагировали на голосование в США, где поддержали пакет помощи Украине. Дмитрий Медведев заявил, что это "русофобский" поступок, а спикер МИД РФ Мария Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты якобы финансируют "террористический режим".