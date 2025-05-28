Заправляют самолеты ракетами: россияне снова готовят обстрел Украины (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Россия готовится к очередной возможной массированной ракетной атаке на Украину – об этом свидетельствуют новые признаки активности на военных авиабазах РФ. По информации телеграмм-канала Tracking , начата зарядка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101, обычно применяемыми при массированных ударах.
Борт Ту-95МС (фото из открытых источников)
В частности, ночью была зафиксирована передислокация бомбардировщиков с базы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2" — ключевую для стратегической авиации России. На спутниковом снимке на 08:00 28 мая виден процесс загрузки бортов ракетами. На одном из кадров зафиксирован грузовик, якобы доставляющий ракеты Х-101 в самолет, предположительно именно из "Оленьи".
Кроме того, 28 мая в 17.40 на базу "Энгельс-2" приземлился уже шестой за последние три дня транспортный самолет Ил-76. Эти самолеты обычно перевозят ракеты для вооружения стратегических самолетов, которые используются Россией для ударов по Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ снова ударила ракетой Х-22, но ее не сбили. Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.
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