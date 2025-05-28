Заправляют самолеты ракетами: россияне снова готовят обстрел Украины (ФОТО)

Россия готовится к очередной возможной массированной ракетной атаке на Украину – об этом свидетельствуют новые признаки активности на военных авиабазах РФ. По информации телеграмм-канала Tracking , начата зарядка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101, обычно применяемыми при массированных ударах.

Борт Ту-95МС (фото из открытых источников)

В частности, ночью была зафиксирована передислокация бомбардировщиков с базы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2" — ключевую для стратегической авиации России. На спутниковом снимке на 08:00 28 мая виден процесс загрузки бортов ракетами. На одном из кадров зафиксирован грузовик, якобы доставляющий ракеты Х-101 в самолет, предположительно именно из "Оленьи".

"Это пока первый известный нам снаряженный борт Ту-95МС", — отмечают наблюдатели.

Кроме того, 28 мая в 17.40 на базу "Энгельс-2" приземлился уже шестой за последние три дня транспортный самолет Ил-76. Эти самолеты обычно перевозят ракеты для вооружения стратегических самолетов, которые используются Россией для ударов по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ снова ударила ракетой Х-22, но ее не сбили. Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после продолжительного перерыва снова использовала ракету Х-22 для удара по территории Украины. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ранее российская армия часто применяла эту ракету, но впоследствии использование прекратилось на время.

"Сегодня мы видели, что самолет Ту-22М3 запустил такую ракету — 950 кг взрывчатая часть. Особенностью ракеты является применение по авианосным группам. И еще одна особенность — это неточность. Ракета имеет допустимую неточность в радиусе поражения 600 м. И вот такой ракетой они сегодня снова атаковали Украину", — сказал он. – отметил Игнат.

