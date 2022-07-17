Запорожский мститель уничтожил уже 6 вражеских самолетов "Су-25"

Военнослужащий, представляющий Национальную гвардию Украины в составе Сил обороны, приложил усилия, чтобы уничтожить российский боевой самолет СУ-25, использовав при этом ПЗРК "Игла".

Российский истребитель Су-25 (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Как говорится в обнародованном тексте сообщения, молодой военнослужащий, ему исполнилось только 19 лет, успешно реализует поставленную боевую задачу. Строковик защищает украинское воздушное пространство в Запорожском направлении. Делает это успешно, уничтожает боевые вражеские самолеты в небе, работая вместе "со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла".

Участники соцсетей из нашей страны называют мужественного бойца "Запорожским мстителем". При этом, на счету военнослужащего есть 6 уничтоженных боевых машин рф "Су-25" и крылатая ракета захватчиков

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – рассказывает о себе мужественный нацгвардеец.

Важно, что совсем недавно, когда на этот регион, где держат оборону бойцы ВСУ, совершались очередные вражеские авианалеты, молодой защитник уничтожил две боевые машины врага. Далее, 16 июля он попал в российскую крылатую ракету. Еще один успех пришел утром на следующий день, 17 июля, мститель из Запорожья доплюсовал к собственному боевому счету уничтоженных истребителей врага еще одну "сушку".

Напомним, "Комментарии" информировали о том, что на Камчатке разбился вертолет с известным российским спортсменом. Звездный спортсмен Игорь Малиновский погиб во время авиакатастрофы вертолета. На Камчатке нашли сгоревший вертолет Robinson RA-07350.

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