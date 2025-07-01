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Запорожская область в изоляции: удар по энергетике, пострадавшие работники

Россияне атаковали Степногорскую общину: энергетики с контузией, община — без света и связи

1 июля 2025, 12:51
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Ткачова Марія

В результате очередной атаки российских войск пострадала критическая инфраструктура Степногорской общины в Запорожье. Враг бил по населенному пункту из артиллерии и FPV-дронов, целенаправленно уничтожая объекты энергообеспечения.

Запорожская область в изоляции: удар по энергетике, пострадавшие работники

Враг ударил по энергетике Запорожской области

Под огонь попала ремонтная бригада местного РЭСа, выполнявшая восстановительные работы. В результате атаки служебный автомобиль поврежден, двое энергетиков получили акубаротравму (контузию) от взрывов.

Высоковольтная линия электропередач, питающая часть общества, серьезно повреждена. Пока значительная часть Степногорской общины осталась без электричества, мобильной связи и интернета. Из-за разрушения линий энергоснабжения восстановление будет затруднено — все зависит от ситуации.

Это уже не первая попытка врага вывести из строя критическую инфраструктуру прифронтовых общин. Цель очевидна – полная изоляция людей, создание гуманитарного кризиса и усложнение координации украинских подразделений на этом участке фронта.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, не выходить без нужды на улицу и ожидать дальнейшую информацию. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению сразу после получения разрешения от военных на работу в зоне обстрела.

Атаки на энергетиков, ежедневно рискующих жизнью, чтобы у украинцев было светло и связь — это еще одно доказательство того, что российская армия воюет не только с военными, но и с мирными специалистами на передовой тылу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой общей военной подготовки с 49 до 51 дня. По его словам, дополнительные двое суток будут посвящены обучению противодействию ударным беспилотникам противника — эта угроза сейчас одна из ключевых на фронте.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21491
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