Запорожская область в изоляции: удар по энергетике, пострадавшие работники

В результате очередной атаки российских войск пострадала критическая инфраструктура Степногорской общины в Запорожье. Враг бил по населенному пункту из артиллерии и FPV-дронов, целенаправленно уничтожая объекты энергообеспечения.

Враг ударил по энергетике Запорожской области

Под огонь попала ремонтная бригада местного РЭСа, выполнявшая восстановительные работы. В результате атаки служебный автомобиль поврежден, двое энергетиков получили акубаротравму (контузию) от взрывов.



Высоковольтная линия электропередач, питающая часть общества, серьезно повреждена. Пока значительная часть Степногорской общины осталась без электричества, мобильной связи и интернета. Из-за разрушения линий энергоснабжения восстановление будет затруднено — все зависит от ситуации.



Это уже не первая попытка врага вывести из строя критическую инфраструктуру прифронтовых общин. Цель очевидна – полная изоляция людей, создание гуманитарного кризиса и усложнение координации украинских подразделений на этом участке фронта.



Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, не выходить без нужды на улицу и ожидать дальнейшую информацию. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению сразу после получения разрешения от военных на работу в зоне обстрела.



Атаки на энергетиков, ежедневно рискующих жизнью, чтобы у украинцев было светло и связь — это еще одно доказательство того, что российская армия воюет не только с военными, но и с мирными специалистами на передовой тылу.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой общей военной подготовки с 49 до 51 дня. По его словам, дополнительные двое суток будут посвящены обучению противодействию ударным беспилотникам противника — эта угроза сейчас одна из ключевых на фронте.