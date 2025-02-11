Запорожская АЭС в шаге от катастрофы: что сделали россияне

Ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блэкаут на станции. В Минэнерго 11 февраля сообщили, что в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Фото из открытых источников

“В настоящее время АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут приступить к возобновлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью”, — сообщили в министерстве.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова возникла реальная угроза блэкаута на Запорожской АЭС из-за вражеских обстрелов. По его словам, в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — отметил Герман Галущенко.

Напомним, что после победы и инаугурации президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", предположение о завершении войны в Украине стало звучать все чаще. К тому же и сам Трамп, и представители его администрации настойчиво продвигают идею скорого завершения войны. А что происходит в реальности, готова ли к завершению войны Россия, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



