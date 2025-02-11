logo

BTC/USD

95781.07

ETH/USD

2601.30

LTC/USD

117.27

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запорожская АЭС в шаге от катастрофы: что сделали россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Запорожская АЭС в шаге от катастрофы: что сделали россияне

Запорожская АЭС из-за российских обстрелов снова на грани блекаута

11 февраля 2025, 16:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блэкаут на станции. В Минэнерго 11 февраля сообщили, что в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС в шаге от катастрофы: что сделали россияне

Фото из открытых источников

“В настоящее время АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут приступить к возобновлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью”, — сообщили в министерстве.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова возникла реальная угроза блэкаута на Запорожской АЭС из-за вражеских обстрелов. По его словам, в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — отметил Герман Галущенко.

Напомним, что после победы и инаугурации президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", предположение о завершении войны в Украине стало звучать все чаще. К тому же и сам Трамп, и представители его администрации настойчиво продвигают идею скорого завершения войны. А что происходит в реальности, готова ли к завершению войны Россия, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/energyofukraine/3560
Теги:

Новости

Все новости