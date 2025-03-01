Запорожье в огне: Федоров показал удар российского беспилотника по дому (ОБНОВЛЕНО)

Российские захватчики вечером 1 марта атаковали Запорожскую область беспилотниками. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, вражеские дроны попали в гражданскую инфраструктуру города, пылает жилой дом.

Дроны атаковали Запорожье

По данным ОВА, российские захватчики уже второй раз за день атаковали Запорожье. Известно, что в результате атаки поврежден дом, на месте возник пожар.

Как сообщил Федорова, к месту попадания уже выехали все спасательные службы, а также медики.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших в результате вражеской атаки нет.

При этом Федоров показал последствия попадания вражеского дрона и горящего дома.

Дополнено: Федоров сообщил, что в результате вражеского удара пострадала 31-летняя женщина, которую медики доставили в больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские террористы вечером 1 марта ударили по Одессе баллистической ракетой. В городе в результате вражеской атаки пострадали, сообщил в Телеграмме председатель Одесской ОВА Олег Кипер. По его информации, в результате российской атаки повреждения получила припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащей одной из европейских компаний. Он сообщил, что ранения получили двое работников порта.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что после скандала между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне политолог Юрий Романенко заявил, что будущее Украины выглядит совсем не в розово-оптимистических тонах. В частности, он прогнозирует, что Соединенные Штаты сократят военную помощь. А россияне начнут выносить украинскую энергетику. И, возможно, смогут это сделать до конца марта.





