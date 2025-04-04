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Запорожье под ударом: что известно об обстрелах

Запорожский район под ударом дронов: есть пострадавшие

сегодня, 08:33
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Недилько Ксения

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадал 63-летний мужчина — медики оказали ему помощь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Запорожье под ударом: что известно об обстрелах

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Один из дронов вызвал пожар магазина площадью 100 кв.м. Взрывной волной повреждены соседние дома и транспорт. Пожар ликвидирован.

От ГСЧС привлекалось 14 спасателей и 3 единицы техники, от МПО "Кушугум" — 8 пожарных и 2 единицы техники.

Также по данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, 70-летняя женщина получила ранения из-за вражеских атак по области.

Запорожье под ударом: что известно об обстрелах - фото 2
Запорожье под ударом: что известно об обстрелах - фото 3
Запорожье под ударом: что известно об обстрелах - фото 4
Запорожье под ударом: что известно об обстрелах - фото 5

Напомним, сегодня ночью под атакой "шахедов" оказался Харьков. Из-за попадания ударного БПЛА разрушен жилой многоквартирный дом. По состоянию на утро, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором.

Также есть 35 раненых.

Еще ночью под ударом россиян оказался Днепр, где тоже произошло попадание в жилой дом. Ночью начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Позже он опубликовал фото разрушенного частного двора и сгоревшего автомобиля:

"В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".

Затем количество раненых увеличилось до трех, стало известно, что женщина 66 лет госпитализирована. Она находится в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь.

По данным Сергея Лысака на утро, ночью защитники неба уничтожили в области 13 БпЛА. Из-за массированной атаки беспилотниками являются повреждения в Днепре и пригороде. Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, авто, газопровод и линия электропередач. Пожары спасатели погасили.



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