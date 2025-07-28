Запорожье под прицелом: россияне совсем скоро смогут бить артиллерией

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает: российские войска приближаются к позициям, по которым потенциально смогут вести артиллерийские обстрелы по Запорожью. Согласно последнему аналитическому отчету организации, оккупанты недавно совершили продвижение в районе западной части Запорожской области.

Наступление армии рф на Запорожье

Аналитики ISW ссылаются на геолокационные видеозаписи, обнародованные 27 июля, подтверждающие продвижение россиян в южной части Степногорска — к западу от Орехова.

Кроме того, ряд российских военных блоггеров заявляют о якобы захвате села Плавни, однако ISW пока не имеет подтверждения этой информации.

В отчете отмечается, что российские силы находятся на расстоянии около 7 км от Приморского (северо-западнее Степногорска) и примерно в 11 км от села Беселянка (севернее Степногорска). По оценкам аналитиков, продвижение еще на 5 км в направлении любого из этих населенных пунктов позволит врагу развернуть артиллерийские системы для огня по Запорожью.

В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ, на ореховском направлении за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного боевого столкновения. Враждебная активность ограничилась авиационным ударом управляемыми бомбами по селу Новоандреевка.

Вопреки локальным продвижениям, украинское командование удерживает ситуацию под контролем, фиксируя направления потенциальной угрозы и держа оборонительные рубежи на запорожском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Кременчуг на Полтавщине произошел инцидент с препятствием работе военных. 27 июля группа гражданских лиц вступила в конфликт с представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время стычки одна из женщин бросила камень в служебный автомобиль военных, разбив заднее стекло.