"Запорожье и Херсон стали частью России": что известно

Российские оккупанты всерьез считают, что города Херсон и Запорожье являются частью РФ. Два областных центра частично захваченных регионов без вариантов находятся под контролем Украины, но в пропагандистских целях россияне уже записали их в "свои". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

ВСУ (на фото) давно отбили Херсон у оккупантов, но Россия на картах все равно "присвоила" его себе. Фото: Минобороны Украины

По его данным, в школы на оккупированных территориях завезли новые карты России. Андрющенко подчеркивает, что на картах территория России обозначена включительно со всей Запорожской и Херсонской областями, включая Запорожье и Херсон. Он опубликовал географическую карту, снятую в одном из учебных заведений в Мариуполе. Фото сделано в январе 2025 года.

"Теперь можем поговорить со свидетелями "Путин остановится на Донецкой области", ага", — прокомментировал Андрющенко появление карт с российскими "хотелками".





Как писал портал "Комментарии", вторжение в Украину стало делом жизни для российского правителя Владимира Путина. Он хочет выжать максимум из ситуации, поэтому добиться от РФ уступок на переговорах будет сложно. Только в самом крайнем случае российский правитель согласится на прекращение огня по существующей линии разграничения и признает ее в качестве границы. Ведь такое признание означало бы, что его кампания, цель которой – отбросить НАТО к границам сорокалетней давности, захлебнулась, и глобальных целей РФ не достигла.

В 2024 году Россия неоднократно заявляла, что требует от ВСУ полностью выйти из четырех областей Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Сейчас РФ не контролирует полностью ни один из этих регионов, но незаконно объявила их частью своей территории в существующих административных границах. Областной центр Запорожье россияне взять так и не смогли, а из Херсона, в который ВС РФ удалось зайти в первые месяцы войны, их в конце 2022 года выбили ВСУ.







