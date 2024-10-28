Украина готовится к возможному нападению северокорейских солдат, которые, по данным The New York Times, недавно прибыли в Курскую область России. Украинские военные считают, что эти подразделения могут атаковать позиции ВСУ уже в ближайшие дни. Подполковник Артем Холодкевич, заместитель командира 61-й механизированной бригады Украины, заявил, что их предупредили о возможном наступлении в ближайшее время.

Войска КНДР

По информации издания, Россия сосредоточила в Курской области около 50 000 военнослужащих, в то время как у Украины около 30 000 солдат. По оценкам аналитиков, прибытие дополнительных 10 000 военных из Северной Кореи может дать России преимущество.

Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности северокорейских подразделений в поле боя. Виктор Кевлюк из Центра оборонных стратегий отмечает, что из-за языкового барьера и отличий в военной подготовке координация между северокорейскими и российскими войсками будет сложной. Это мнение поддерживает бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, подчеркивая, что привлечение иностранных подразделений станет для российской армии серьезным испытанием.

Эксперты также не единственные во мнениях о роли северокорейских военных на фронте. Виктор Кевлюк считает, что они могут использоваться для штурмов на украинские укрепленные позиции при поддержке российской артиллерии, в то время как регулярные российские войска будут закреплять захваченные территории.

Другое мнение высказал Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве и Киеве. Он предполагает, что северокорейские солдаты в большинстве своем останутся в обороне для укрепления линии фронта, что позволит российским войскам освободить часть сил для наступательных действий. Однако, по его мнению, в случае участия северокорейцев в наступательных операциях, их надежность может вызвать сомнения у российской стороны и создать дополнительные риски для российских войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных подразделений из Северной Кореи в Курской области России и пообещал усиление поддержки Украины. Соответствующее заявление Рютте сделал в понедельник в штаб-квартире НАТО.



