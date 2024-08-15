Западные СМИ узнали, что Украина и РФ начали переговоры: о чем договариваются

Украинским силам удалось захватить в плен сотни русских военных в Курской области. Сейчас, как сообщает западная пресса, между Киевом и Москвой продолжаются переговоры по их обмену. Об этом, в частности, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в украинской разведке.

Российские пленные

Издание подтвердило, что представители Украины и России начали переговоры об обмене пленными, захваченными ВСУ во время операции в Курской области.

Точное количество захваченных российских военных пока не разглашается, однако, по информации правительственных источников и военных, речь может идти о сотнях людей.

Переговоры между странами начались после десяти дней интенсивных боев в Курской области. Журналисты считают, что захват пленных может усилить позицию Киева в предстоящих переговорах по возвращению украинских граждан, находящихся в плену с начала войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия обратилась в Украину с запросом по обмену пленными. При этом ранее эксперты отмечали, что ВСУ захватили в Курской области жирные фигуры, которых Россия точно захочет обменять.

Кроме того, как рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у военных, работающих на Курщине, уже заканчивается синий армо-скотч. Таким образом, он намекнул на то, что в плену в ВСУ находится очень много российских военных. При этом эксперт отметил, что речь идет не о сотнях пленных, а о тысячах. Большинство из них – русские срочники.



